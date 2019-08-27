В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сбербанк думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, но обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего банка страны.

О разработке компанией нового логотипа для всех структур экосистемы, в том числе самого банка, ранее во вторник написало РБК со ссылкой на источник. По данным издания, обсуждается вариант в виде сине-зеленого квадрата. Логотип, под которым Сбербанк работает в настоящее время, появился десять лет назад и представляет собой светло-зеленый круг со смещенными влево галками.

"Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда "Сбер" для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года. О вариантах лого для экосистемы говорить пока рано. На бизнес Сбербанка это не оказывает влияния", - отметили в банке.

Под экосистемой понимают бизнес или сеть бизнесов, работающих в единой или соседних рыночных нишах и взаимодействующих и между собой, и с пользователями. В настоящее время к такому формату относятся Google, Apple, Facebook и другие крупные компании.