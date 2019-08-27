Билли Айлиш проспала премию MTV VMA из-за концерта в Москве

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards, так как улетела в Москву на свой первый концерт в России.
"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", - написала Айлиш.
Певица победила в трех номинаций на MTV Video Music Awards с хитом Bad Guy: "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Пуш-артист года" (Прорыв года, - Прим.ред.).
До этого песня занимала верхушки хит-парадов, включая Billboard, а клип c конца марта посмотрели более 490 миллионов пользователей YouTube.