Билли Айлиш проспала премию MTV VMA из-за концерта в Москве

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards, так как улетела в Москву на свой первый концерт в России.

"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", - написала Айлиш.

Певица победила в трех номинаций на MTV Video Music Awards с хитом Bad Guy: "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Пуш-артист года" (Прорыв года, - Прим.ред.).