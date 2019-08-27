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РИА Новости

На Украине оппозиция выступила за отмену депутатской неприкосновенности

19:36 27.08.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает за отмену депутатской и президентской неприкосновенности на Украине, говорится в заявлении политсилы.
Ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" надеется в день открытия Верховной рады нового созыва принять в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности, а в начале сентября получить конституционное большинство для его окончательного утверждения. В марте в ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял, что после победы на президентских выборах планирует быстро снять неприкосновенность с президента, депутатов Верховной рады и судей.
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"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно выступает за отмену неприкосновенности депутатов Украины. Это решение должно быть принято одновременно с отменой неприкосновенности президента Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте во вторник.
Также в заявлении отмечается, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" "учитывает состояние конституционной и правовой системы Украины, способной при отсутствии института депутатской неприкосновенности раскручивать маховик политических репрессий и подавлять эффективное осуществление депутатами своих полномочий, и разделяет юридическую позицию Конституционного суда Украины, что неприкосновенность депутата не является личной привилегией и его индивидуальным правом, а имеет публичный характер".
"Институт неприкосновенности должен распространяться на защиту депутата от незаконного вмешательства в его деятельность и надлежащее функционирование парламента. Все прочие действия или бездействие депутатов вне указанных правоотношений подпадают под административную и уголовную юрисдикцию", - добавили представители партии.
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В "Оппозиционной платформе – За жизнь" отметили, что партия "инициирует снятие неприкосновенности с президента Украины, поскольку она создает фундамент для политической и экономической коррупции в стране".
Парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский — после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта, теперь их может рассмотреть Рада. Депутаты пока не рассматривали этот вопрос.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Вначале Рада направляет законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после чего, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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