Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку в борьбе против пожаров в Амазонии, ситуация с которыми вызвала критику со стороны ряда международных политиков.

Ранее Трамп похвалил президента Болсонару за его работу по борьбе с природными пожарами, отметив, что власти Бразилии пользуются полной поддержкой США.

"Благодарю вас, президент Трамп! Мы боремся с лесными пожарами с огромным успехом", - написал Болсонару в Twitter

Одновременно Болсонару продолжил заочное противостояние с международными критиками правительства Бразилии. "Кампания по распространению фейковых новостей против нашего суверенитета окажется безуспешной", - добавил он.

На прошлой неделе Болсонару обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.