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РИА Новости

Президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку

19:35 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару на саммите "Группы двадцати"
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку в борьбе против пожаров в Амазонии, ситуация с которыми вызвала критику со стороны ряда международных политиков.
Ранее Трамп похвалил президента Болсонару за его работу по борьбе с природными пожарами, отметив, что власти Бразилии пользуются полной поддержкой США.
"Благодарю вас, президент Трамп! Мы боремся с лесными пожарами с огромным успехом", - написал Болсонару в Twitter.
Одновременно Болсонару продолжил заочное противостояние с международными критиками правительства Бразилии. "Кампания по распространению фейковых новостей против нашего суверенитета окажется безуспешной", - добавил он.
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На прошлой неделе Болсонару обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.
Во вторник Болсонару заявил, что Бразилия может принять выделенную G7 помощь в размере 20 миллионов евро лишь в случае, если Макрон откажется от "оскорблений" в его адрес.
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Жаир БолсонаруЭммануэль МакронG7Дональд ТрампФранцияБразилияСШАВ мире
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