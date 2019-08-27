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РИА Новости

Совет безопасности Ливана заявил о праве на самооборону против Израиля

19:30 27.08.2019
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© AP Photo / Bilal Hussein, FileСолдаты ливанской армии
Солдаты ливанской армии
© AP Photo / Bilal Hussein, File
Солдаты ливанской армии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 авг - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана подтвердил право ливанцев на самооборону против агрессии Израиля, сообщается в итоговом заявлении совета после экстренного заседания во вторник.
"Совет подтвердил право ливанцев на самооборону всеми способами против агрессии, а единство нации - самое важное оружие против агрессора", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, генеральный секретарь совета Махмуд Аль-Асмари сообщил, что "президент (Мишель Аун) на совете обрисовал оперативно ситуацию вокруг двух атак Израиля, после чего премьер-министр Саад Харири рассказал о переговорах, которые он провел с международным сообществом, отметив что эта агрессия - первая с 2006 года и подтвердил, что была передана жалоба в СБ ООН по каналам МИД".
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Мишель АунХасан НасруллаСаад ХаририООНБейрутИзраильЛиванВ мире
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