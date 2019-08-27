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РИА Новости

Индонезиец женился на двух девушках, чтобы "никого не обидеть"

19:29 27.08.2019 (обновлено: 21:57 27.08.2019)
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© страница в "Facebook" Ani PurwaniСтоп-кадр свадьбы мужчины и двух девушек в Индонезийской провинции Западный Калимантан
Стоп-кадр свадьбы мужчины и двух девушек в Индонезийской провинции Западный Калимантан
© страница в "Facebook" Ani Purwani
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина женился на двух девушках, потому что не хотел обижать их. Об этом сообщает портал Unilad.
По словам мужчины, он не считает такую церемонию бракосочетания странной или неуместной.
"Мое сердце не могло вынести их страданий. Поэтому я решил жениться на обеих сразу", — пояснил он.
После церемонии гости стали выкладывать в социальных сетях кадры, на которых индонезиец сидит на ковре вместе со своими избранницами. Он ненадолго прерывается, зачитывая брачные клятвы, однако присутствующие подбадривают жениха.
В Индонезии разрешено многоженство. При этом мужчина должен получить разрешение на второй брак от первой супруги.
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