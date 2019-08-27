Индонезиец женился на двух девушках, чтобы "никого не обидеть"

Стоп-кадр свадьбы мужчины и двух девушек в Индонезийской провинции Западный Калимантан

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина женился на двух девушках, потому что не хотел обижать их. Об этом сообщает портал . В индонезийской провинции Западный Калимантан мужчина женился на двух девушках, потому что не хотел обижать их. Об этом сообщает портал Unilad

По словам мужчины, он не считает такую церемонию бракосочетания странной или неуместной.

"Мое сердце не могло вынести их страданий. Поэтому я решил жениться на обеих сразу", — пояснил он.

После церемонии гости стали выкладывать в социальных сетях кадры, на которых индонезиец сидит на ковре вместе со своими избранницами. Он ненадолго прерывается, зачитывая брачные клятвы, однако присутствующие подбадривают жениха.