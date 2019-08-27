Митрополит Сингапурский назвал задачи экзархата в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Создание патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии является не учреждением в регионе "параллельной Церкви", а восстановлением здесь духовной миссии Русской православной церкви, заявил экзарх Юго-Восточной Азии, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин).

Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии РПЦ с центром в Сингапуре был образован решением Священного Синода от 28 декабря 2018 года. Митрополит Сергий обратился с открытым письмом к митрополиту Корейскому Амвросию, экзарху Юго-Восточной Азии от Константинопольского патриархата, который ранее в СМИ заявил о политическом характере действий РПЦ в регионе, которые якобы подрывают канонический строй Церкви. Возмущение митрополита Амвросия вызвало создание приходов и епархий Московского патриархата в Юго-Восточной Азии в целом и в Корее в частности.

"Мы говорим сегодня не об учреждении "параллельной Церкви", а о восстановлении духовной миссии Русской православной церкви. Это обусловлено историческим процессом возрождения страдавшей 70 лет под гнетом безбожных властей Русской церкви, необходимостью пастырского попечения о наших соотечественниках по всем уголкам земного шара, в том числе и в Азии, а также невозможностью для нашей паствы в настоящее время принимать таинства в Константинопольской церкви, поскольку последняя вступила в общение с раскольниками и вторглась в канонические пределы Московского патриархата на Украине", - говорится в письме митрополита Сергия. Его полный текст публикует церковный портал Православие.ру.

По его данным, в Русской церкви получили множество писем от русскоязычных граждан, проживающих в Сеуле и разных уголках Кореи, с просьбой об их пастырском окормлении, и РПЦ не может оттолкнуть этих людей. Говоря о деятельности Русской церкви в Юго-Восточной Азии, он напомнил, что русские священники начали свое пастырское служение в Китае еще в 1685 году, святитель Николай (Касаткин) прибыл в Японию в 1861 году, а Российская духовная миссия в Корее была учреждена в 1897 году. Миссия РПЦ в различных странах Южной и Юго-Восточной Азии начиналась в то время, когда там не было представлено еще ни одной Православной церкви, отметил архиерей.

"Исторический факт заключается еще и в том, что за сотни лет в адрес Русской церкви не прозвучало ни одной жалобы или упрека от православных собратьев по поводу наших действий в Азии, вплоть до недавних времен, когда Константинопольский патриарх изменил свою экклезиологию и пожелал вместо "первого среди равных" предстоятелей стать "первым без равных". Пастырское и миссионерское служение Русской православной церкви в Азии никогда не оспаривалось никакими поместными православными церквами, а наоборот, приветствовалось, что следует, в частности, из писем иерусалимских патриархов равноапостольному Николаю Японскому", - замечает экзарх.

Судьбы православия в Корее, добавил он, также исторически были связаны с Россией, и сегодня Церковь прилагает усилия к тому, чтобы "возродить духовную близость наших народов". "Русская православная церковь имеет исторические и канонические обоснования на то, чтобы возобновить миссионерскую деятельность, прерванную волею исторических обстоятельств на Корейском полуострове", - отмечается в письме. Как пояснил митрополит Сергий, миссионерская деятельность Русской православной церкви среди корейцев, начатая еще в середине XIX века, после окончания Второй мировой войны была прекращена насильственно усилиями тогдашних южнокорейских властей и американской оккупационной администрацией.

"Вы, ваше высокопреосвященство, предпочитаете не видеть политического характера действий вашей Церкви на Украине, но говорите о политическом характере действий Московского патриархата в Корее... Во многих странах Европы и Америки, не принадлежащих к канонической территории определенной Церкви, сосуществуют по несколько епископов разных поместных церквей, и это не является непреодолимым препятствием для их служения и совместного свидетельства о Христе", - заявил архиерей РПЦ.