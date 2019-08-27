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РИА Новости

После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ

19:26 27.08.2019 (обновлено: 22:29 27.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на улице Москвы
Сотрудник полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. После принуждения полицейскими к сексу в поселке Витязево их несовершеннолетняя жертва отправилась на дискотеку, пишет "МК" со ссылкой на источники.
В статье отмечается, что охотно общаются с журналистами только защитники подозреваемых. Судя по всему, кто-то из них передал изданию видео, на котором якобы изображена пострадавшая девушка. Утверждается, что ролик снят на дискотеке через два часа после надругательства над несовершеннолетней.
Однако по данным "КП-Кубань", пострадавшая не могла находиться на дискотеке в указанное на видео время. Газета пишет, что после нападения полицейские подвезли девушку в спортивный комплекс.
Ранее в соцсетях появилась информации, что в поселке Витязево полицейские застали на пляже пару. Парня они отпустили, а несовершеннолетнюю девушку принудили к сексу, запугивая отделом по делам несовершеннолетних. Пострадавшей оказалась волейболистка. Впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Троих подозреваемых в совершении преступления уволили, а затем поместили в СИЗО. Если вина бывших полицейских будет доказана, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
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АнапаПроисшествия
Популярные комментарии
Какие 5 лет!?! Если "факт" был...... Полицейские....!!! на службе.... !!! 15 лет строгого и плюс 5 лет то, что на службе, это минимум даже с хорошими характеристиками от УВД !!!
27 августа, 20:06
Руслан Серенко
10302008
И - ... ? Т. е. если пошла танцевать то изнасилование не считается или что?
27 августа, 19:47
Станислав Попов
89630011
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