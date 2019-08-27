После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ

В статье отмечается, что охотно общаются с журналистами только защитники подозреваемых. Судя по всему, кто-то из них передал изданию видео, на котором якобы изображена пострадавшая девушка. Утверждается, что ролик снят на дискотеке через два часа после надругательства над несовершеннолетней.