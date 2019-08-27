Дочка Алсу исполнила мечту и пообщалась с Билли Айлиш в Москве

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дочь певицы Алсу и участница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова разместила в инстаграме видео, на котором снята ее встреча с Билли Айлиш.

"Я мечтаю о многом и сегодня сбылась одна моя мечта - я увидела мою самую любимую певицу Billie Eilish живьем, и даже состоялся небольшой диалог! А сегодня вечером на концерт!", - написала Микелла Абрамова.

На видео они действительно пообщались. Правда, как фанат с кумиром. Микелла сказала исполнительнице хита Bad Guy, что будет на ее концерте. На это Айлиш радостно ответила "здорово".