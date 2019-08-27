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РИА Новости
Культура

Дочка Алсу исполнила мечту и пообщалась с Билли Айлиш в Москве

19:33 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоМикелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму
Микелла Абрамова во время выступления на конкурсе молодых исполнителей Детская Новая волна-2019 в международном детском центре Артек в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дочь певицы Алсу и участница шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова разместила в инстаграме видео, на котором снята ее встреча с Билли Айлиш.
"Я мечтаю о многом и сегодня сбылась одна моя мечта - я увидела мою самую любимую певицу Billie Eilish живьем, и даже состоялся небольшой диалог! А сегодня вечером на концерт!", - написала Микелла Абрамова.
На видео они действительно пообщались. Правда, как фанат с кумиром. Микелла сказала исполнительнице хита Bad Guy, что будет на ее концерте. На это Айлиш радостно ответила "здорово".
Певица из Лос-Анджелеса впервые дает концерт в Москве.
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