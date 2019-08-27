В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна

ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.

Ранее глава СНБ Артур Ванецян сообщил журналистам, что в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статей "растрата в особо крупных размерах" и "злоупотребление должностными полномочиями", проводятся обыски в доме и на объектах, принадлежащих Хачатряну, а также в особняках аффилированных с ним лиц. Он напомнил, что бывшего чиновника несколько раз приглашали в Службу нацбезопасности в качестве свидетеля.

"После завершения обысков Гагик Хачатрян и бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по госдоходам Карен Хачатрян были доставлены в следственный департамент СНБ и задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями, сопряженные с тяжкими последствиями" и "растрата в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.