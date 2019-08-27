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РИА Новости

В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна

19:21 27.08.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 авг – РИА Новости. Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
Ранее глава СНБ Артур Ванецян сообщил журналистам, что в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам статей "растрата в особо крупных размерах" и "злоупотребление должностными полномочиями", проводятся обыски в доме и на объектах, принадлежащих Хачатряну, а также в особняках аффилированных с ним лиц. Он напомнил, что бывшего чиновника несколько раз приглашали в Службу нацбезопасности в качестве свидетеля.
"После завершения обысков Гагик Хачатрян и бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по госдоходам Карен Хачатрян были доставлены в следственный департамент СНБ и задержаны по подозрению в совершении деяний, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями, сопряженные с тяжкими последствиями" и "растрата в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Хачатрян занимал ранее высокие должности в фискальных органах. Был министром финансов в 2014-2016 годах.
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