Продолжительность школьных уроков в новом учебном году останется прежней

Ученики одной из школ во время урока

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Продолжительность уроков в новом учебном году останется неизменной, этот вопрос закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном увеличении продолжительности уроков.

"Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась, и призывает средства массовой информации проверять подобные сообщения на официальных источниках, включая официальный сайт министерства", - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что вопрос продолжительности уроков закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в строгом соответствии с допустимой нагрузкой.