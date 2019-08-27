Продолжительность школьных уроков в новом учебном году останется прежней

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Продолжительность уроков в новом учебном году останется неизменной, этот вопрос закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в школах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения РФ.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном увеличении продолжительности уроков.
"Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась, и призывает средства массовой информации проверять подобные сообщения на официальных источниках, включая официальный сайт министерства", - заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что вопрос продолжительности уроков закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях в строгом соответствии с допустимой нагрузкой.
"Так, продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут",- отметили в Минпросвещения, добавив, что вопрос о допустимой нагрузке - один из ключевых для сбережения здоровья учащихся и данные нормативные рамки соблюдаются на всей территории страны.