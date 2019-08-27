Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T19:11Z
https://ria.ru/20190827/1557964064.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве двое экс-полицейских фиктивно прописали более 64 тысяч мигрантов

19:11 27.08.2019
2816
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Двоих бывших полицейских будут судить в Москве за незаконную постановку на учет более 64 тысяч мигрантов и получение взятки в 44 миллиона рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Соучастники получили от лиц, представляющих интересы иностранных граждан, взятку в размере более 44 миллионов рублей за организацию незаконной постановки на миграционный учет по месту пребывания на территории Новой Москвы. В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 64 тысяч иностранных граждан", - сказала Иванова.
По её словам, по делу также проходят шесть человек, не имевших отношения к госслужбе. В зависимости от роли в банде их обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем, в получении и даче взятки в особо крупном размере, в организации незаконной миграции, легализации, покушении на незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Бракосочетание
19 декабря 2018, 13:12РИА Новости
Госдума приняла закон, призванный уменьшить число фиктивных браков
По версии следствия, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года полицейские, работавшие в Новой Москве, и их родственница - 58-летняя москвичка, создали преступное сообщество и вовлекли в него ещё ряд людей.
Она рассказала, что преступление было выявлено следователями ГСУ СК России по Москве при расследовании уголовного дела в отношении одного из бывших сотрудников полиции по факту покушения на незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в особо крупном размере.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Иванова.
Валерий Суханов
2 декабря 2018, 08:00РИА Новости
В Петербурге лжеконсул торговал паспортами несуществующего государства
9671391
Обсудить 4
СК РФЮлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Еще добавилось 64 тыс. коренных москвичей, и им пенсию повысят?
27 августа, 19:31
Александр Невский
170130
Рекомендуем
Сотрудник полиции на улице Москвы
После принуждения к сексу жертва полицейских пошла танцевать, пишут СМИ
РИА
Новости
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Пенсионерка
В Москве повысили минимальную пенсию
Мустафа Джемилев
Организатора блокады Крыма выдвинули на должность вице-спикера Рады
Лента
новостей
Врачи во время операции
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Палаточный лагерь для нелегальных мигрантов в Москве
Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов
Молоток и наручники на столе у судьи
Трех бывших полицейских из Анапы отправили в СИЗО по делу об изнасиловании
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Пустой кошелек
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Андрей Парубий
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Циклотрон
Ученые впервые успешно провели новый эксперимент по квантовой телепортации
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
Лента новостейМолния