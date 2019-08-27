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РИА Новости

Кузнецова призвала выяснить все обстоятельства смерти ребенка в Подмосковье

19:00 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова завила, что необходимо выяснить все обстоятельства смерти ребенка в детском доме в подмосковном Сергиевом Посаде, проследить весь путь от изъятия ребенка из семьи, а также выяснить, почему мальчика и его брата с сестрой не передали отцу или другим близким родственникам.
Ранее в пресс-службе регионального главка СК РФ сообщили РИА Новости, что подмосковные следователи организовали доследственную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти ребенка в детском доме подмосковного Сергиева Посада. По данным пресс-службы Ассоциации родительских комитетов и сообществ, мальчик страдал ДЦП и судорожной эпилепсией.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
25 июня, 14:47РИА Новости
Кузнецова попросила СК заняться детдомами-интернатами
Кузнецова добавила, что, по их данным, ребенок страдал тяжелыми заболеваниями, в детдоме находился почти год, еще около года был в доме ребенка. Его мать осуждена на 12 лет. Еще двое ее детей уже около двух лет находятся в приемной семье.
"К сожалению, ребенка уже не вернуть, но необходимо установить все обстоятельства случившегося, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам, важно проследить весь путь – от изъятия детей из семьи до произошедшей трагедии", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Омбудсмен добавила, что если будет выяснено, что в произошедшем есть вина должностных лиц, они обязательно будут привлечены к ответственности. Кузнецова уточнила, что находится на связи с представителями интерната, органов опеки.
Сергиев Посад, Московская область
29 мая, 14:22РИА Новости
Интернат для слепоглухонемых детей просит не выселять выпускников в регионы
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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