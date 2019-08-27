Кузнецова призвала выяснить все обстоятельства смерти ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова завила, что необходимо выяснить все обстоятельства смерти ребенка в детском доме в подмосковном Сергиевом Посаде, проследить весь путь от изъятия ребенка из семьи, а также выяснить, почему мальчика и его брата с сестрой не передали отцу или другим близким родственникам.

Ранее в пресс-службе регионального главка СК РФ сообщили РИА Новости, что подмосковные следователи организовали доследственную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти ребенка в детском доме подмосковного Сергиева Посада. По данным пресс-службы Ассоциации родительских комитетов и сообществ, мальчик страдал ДЦП и судорожной эпилепсией.

Кузнецова добавила, что, по их данным, ребенок страдал тяжелыми заболеваниями, в детдоме находился почти год, еще около года был в доме ребенка. Его мать осуждена на 12 лет. Еще двое ее детей уже около двух лет находятся в приемной семье.

"К сожалению, ребенка уже не вернуть, но необходимо установить все обстоятельства случившегося, почему дети не были переданы отцу или близким родственникам, важно проследить весь путь – от изъятия детей из семьи до произошедшей трагедии", - сказала Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.