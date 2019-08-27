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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сторонники Филарета сорвали заседание суда по собственному иску

18:49 27.08.2019 (обновлено: 20:19 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко
Филарет Денисенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Суд перенес рассмотрение дела по иску неканонической церковной структуры раскольника Филарета к Минкульту Украины на 11 сентября из-за того, что вольные слушатели "сорвали" заседание, сообщила пресс-служба Киевского окружного админсуда во вторник.
Ранее окружной административный суд Киева возбудил дело по иску раскольника Филарета к министерству культуры Украины с требованием отменить приказ, согласно которому устав возглавляемой им церковной структуры утратил силу.
"При рассмотрении данного дела судья вынес замечание вольному слушателю за нарушение им порядка. Однако им были повторно совершены соответствующие действия, что делало невозможным проведение судебного заседания. Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находились более 50 вольных слушателей, которые выражали поддержку данному лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщила пресс-служба.
По данным пресс-службы, в связи с отсрочкой рассмотрения данного дела слушатели вызвали следственно-оперативную группу для якобы фиксаций заявления о преступлении, заблокировали зал судебных заседаний, что стало основанием для переноса ряда слушаний, которые были назначены на этот день.
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"Из-за событий, которые произошли 27 августа во время рассмотрения дела по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата, судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - добавили в пресс-службе.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Вскоре после этого Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Религия и мировоззрениерелигияРаскольник Филарет ( Денисенко)Министерство культуры УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеКиевУкраинаВ мире
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