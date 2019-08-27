Глава Югры предложила тестировать новые технологии повышения нефтеотдачи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассматривать регион как территорию для апробации и внедрения новых технологий повышения нефтеотдачи.

Соответствующее предложение губернатор Югры озвучила в ходе совещания, связанного со стимулированием внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения. Третичные методы призваны повысить продуктивность нефтяных скважин за счет нагнетания в них газа или пара, либо при помощи закачки химреагентов.

Участие в совещании, в частности, приняли министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын. Открывая мероприятие, глава Минприроды отметил, что по пути повышения нефтеотдачи на действующих месторождениях решили идти прогрессивные добывающие регионы, и этот тренд "соответствует мировому опыту". В свою очередь, губернатор Югры подчеркнула, что автономный округ крайне заинтересован и готов поддержать предложения недропользователей в данной сфере, чтобы соответствовать мировым стандартам.

"На наш взгляд, и это не открытие, развитие третичных методов увеличения нефтеотдачи сдерживается отсутствием конкурентоспособных отечественных технологических решений и химических реагентов, а также соответствующих государственных экономических стимулов. В этой связи предлагаем рассматривать наш регион как территорию по апробации, внедрению, тиражированию новых технологий повышения нефтеотдачи", - заявила Комарова.

Глава региона пояснила, что в этом контексте Югра позиционирует себя как поставщика технологий, химреагентов и высококвалифицированных кадров, что крайне важно для нефтедобывающей отрасли.

"Я почему на этом настаиваю? Так сложилось, что Советский Союз в свое время разработал фундаментально все научные подходы в этой области, и, к сожалению, в какое-то время потеряв их, дал возможность ученым из других стран использовать эти фундаментальные научные разработки и проекты, и теперь мы зависим от Запада в возможности получении технологий и производства всего необходимого оборудования. Поскольку фундамент все равно у нас, есть возможность выстроить на нем современную систему работы в этом отношении", - отметила она.