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РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Глава Югры предложила тестировать новые технологии повышения нефтеотдачи

18:46 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предложила рассматривать регион как территорию для апробации и внедрения новых технологий повышения нефтеотдачи.
Соответствующее предложение губернатор Югры озвучила в ходе совещания, связанного со стимулированием внедрения третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов в действующей системе налогообложения. Третичные методы призваны повысить продуктивность нефтяных скважин за счет нагнетания в них газа или пара, либо при помощи закачки химреагентов.
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Участие в совещании, в частности, приняли министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и замминистра энергетики Антон Инюцын. Открывая мероприятие, глава Минприроды отметил, что по пути повышения нефтеотдачи на действующих месторождениях решили идти прогрессивные добывающие регионы, и этот тренд "соответствует мировому опыту". В свою очередь, губернатор Югры подчеркнула, что автономный округ крайне заинтересован и готов поддержать предложения недропользователей в данной сфере, чтобы соответствовать мировым стандартам.
"На наш взгляд, и это не открытие, развитие третичных методов увеличения нефтеотдачи сдерживается отсутствием конкурентоспособных отечественных технологических решений и химических реагентов, а также соответствующих государственных экономических стимулов. В этой связи предлагаем рассматривать наш регион как территорию по апробации, внедрению, тиражированию новых технологий повышения нефтеотдачи", - заявила Комарова.
Глава региона пояснила, что в этом контексте Югра позиционирует себя как поставщика технологий, химреагентов и высококвалифицированных кадров, что крайне важно для нефтедобывающей отрасли.
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"Я почему на этом настаиваю? Так сложилось, что Советский Союз в свое время разработал фундаментально все научные подходы в этой области, и, к сожалению, в какое-то время потеряв их, дал возможность ученым из других стран использовать эти фундаментальные научные разработки и проекты, и теперь мы зависим от Запада в возможности получении технологий и производства всего необходимого оборудования. Поскольку фундамент все равно у нас, есть возможность выстроить на нем современную систему работы в этом отношении", - отметила она.
Общаясь с журналистами по итогам совещания, Комарова уточнила, что за последние 10 лет доля добытого в округе третичными методами нефтесырья возросла с 10% до 15%, поэтому данным направлением нужно заниматься "вплотную и серьезно". По ее словам, регион в 2018 году переломил тренд на снижение объемов добычи, зафиксировав рост впервые за десятилетие, а в бюджет РФ только от нефтяных компаний, работающих в Югре, поступило свыше 3 триллионов рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАнтон ИнюцынМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинНаталья КомароваЭкономика
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