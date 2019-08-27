Участники проекта "Рэп завод" открыли фестиваль Rap Koktebel в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Участники группы "2 Берега" Иван Аваков и Евгений Храмков и рэпер ЦГН (Петр Гомонов), получившие популярность благодаря участию в проекте "Рэп завод", открыли музыкальный фестиваль Rap Koktebel в Крыму.

Главная сцена фестиваля расположена на берегу Черного моря, где на протяжении двух дней выступят российские и зарубежные хип-хоп исполнители, среди которых Guf, Мот, Onyx, Lil Kate, Mozee Montana и многие другие. Первыми на сцену вышли артисты международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", главной целью которого является поиск новых исполнителей, выступающих в стиле хип-хоп.

"Открываем! Пойте душой! Наша музыка должна звучать", - поприветствовал присутствующих Аваков.

ЦГН начал выступление с песни "Заберу" и затем представил треки из своего нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", - сказал ЦНГ.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".

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