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РИА Новости
Культура

Участники проекта "Рэп завод" открыли фестиваль Rap Koktebel в Крыму

18:39 27.08.2019 (обновлено: 18:43 27.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСоздатель проекта "Рэп Завод" Андрей Сохов на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Создатель проекта Рэп Завод Андрей Сохов на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 27 авг - РИА Новости. Участники группы "2 Берега" Иван Аваков и Евгений Храмков и рэпер ЦГН (Петр Гомонов), получившие популярность благодаря участию в проекте "Рэп завод", открыли музыкальный фестиваль Rap Koktebel в Крыму.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу Черного моря, где на протяжении двух дней выступят российские и зарубежные хип-хоп исполнители, среди которых Guf, Мот, Onyx, Lil Kate, Mozee Montana и многие другие. Первыми на сцену вышли артисты международного интерактивного шоу талантов "Рэп завод", главной целью которого является поиск новых исполнителей, выступающих в стиле хип-хоп.
"Открываем! Пойте душой! Наша музыка должна звучать", - поприветствовал присутствующих Аваков.
ЦГН начал выступление с песни "Заберу" и затем представил треки из своего нового альбома. "Я надеюсь, что все послушают и даже себе захотят эти треки добавить в плейлист", - сказал ЦНГ.
Вывеска фестиваля Rap Koktebel в Крыму
Вчера, 16:26Радио
Киселев рассказал о Rap Koktebel и отношении к русскому мату
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
Вчера, 14:20Культура
Киселев заявил, что Rap Koktebel — не про политику
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