Глава Минприроды предупредил об окончании эпохи "легкой нефти"

"На большей части месторождений мы видим тенденцию "падающей добычи", причём не только в России, но и по всему миру. Прирост возможен только двумя путями. Первый - через поиск и открытие новых месторождений, и второй - с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. До 80% запасов промышленных категорий находится на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%", - отметил Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит пресс-служба Минприроды.