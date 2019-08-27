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РИА Новости

Глава Минприроды предупредил об окончании эпохи "легкой нефти"

18:36 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Добыча падает на большей части нефтяных месторождений, доля месторождений, где добывать нефть сложно, в России выросла до 60%, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на встрече с крупными недропользователями в Югре.
"На большей части месторождений мы видим тенденцию "падающей добычи", причём не только в России, но и по всему миру. Прирост возможен только двумя путями. Первый - через поиск и открытие новых месторождений, и второй - с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. До 80% запасов промышленных категорий находится на действующих промыслах, при этом доля трудноизвлекаемых выросла до 60%", - отметил Дмитрий Кобылкин. Его слова приводит пресс-служба Минприроды.
Министр уточнил, что будут созданы специальные полигоны для тестирования нетрадиционных технологий добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Они найдут свое применение на выработанных и обводненных месторождениях.
"Все понимают, что задачи по приросту стратегических запасов имеют национальное значение, поэтому мы открыты к диалогу, как всегда, готовы к конструктивной работе с недропользователями", - сказал Кобылкин.
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Министр уточнил, что его ведомство формирует систему налоговых вычетов для недропользователей, которые ведут геологоразведку, а также рассматривает установление гарантий для иностранных инвесторов, которые будут вести добычу в РФ.
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МинприродыДмитрий КобылкинРоссияЭкономика
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