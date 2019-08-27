Жителей аварийного жилья Ленобласти переселят в квартиры вторичного рынка

С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области при реализации проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда сделали ставку, в том числе, на покупку вторичного жилья для ускорения процесса переселения, сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге во вторник заместитель председателя регионального правительства Михаил Москвин.

По его словам, в настоящий момент в 89 муниципалитетах Ленинградской области реализуется региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах". В ее рамках планируется расселить более одной тысячи аварийных многоквартирных домов общей площадью 251,1 тысячи квадратных метров, где проживают 16521 человек. Общее финансирование программы составляет 12,5 миллиардов рублей, из них средства федерального Фонда ЖКХ составляют 6,9 миллиарда рублей. Строительство новых домов будет вестись на территориях 45 муниципальных образований, в оставшихся - квартиры будут покупаться также и на вторичном рынке.

"В рамках этапа 2019-2020 годов будет расселено более 1,3 тысячи человек с 20 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда в 43 муниципалитетах. По состоянию на 1 августа 2019 года со всеми администрациями муниципальных образований заключены соглашения на предоставление субсидий. Начиная с 2020 года и в последующие годы, этапы программы будут реализовываться на 95% путем строительства многоквартирных домов. Первые муниципалитеты — Ефимовское, Волосовское, город Гатчина, Дружногорское, Опольевское, Подпорожское. Строительство многоквартирных домов будет осуществлять единый региональный оператор — АО "ЛенОблАИЖК", - сказал Москвин.

Также он отметил, что первоочередная задача, которая в настоящий момент стоит перед региональными властями - перевести жильцов из аварийного жилья в нормальные квартиры, но в пределах того муниципального образования, в котором они привыкли жить.

"Для того, чтобы построить жилой дом нам нужно пройти длительный цикл, который займет не один год. Большая часть аварийного жилья находится в таких муниципальных образованиях, где новостроек чаще всего не строят. Несмотря на это, замечу, мы не покупаем квартиры в тех домах, которые в будущем будут признаны аварийными. В 2019 году мы будем только выкупать вторичное жилье, с 2020 года мы приступаем к строительству нового жилья взамен аварийного и далее будем переселять людей в уже новостройки", - подчеркнул Михаил Москвин.

В свою очередь, председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев отметил, что начиная со следующего года, средства и площади, подлежащие переселению, будут увеличены. Это связано с тем, что 2019 год используется региональными властями в основном для подготовки к предстоящей работе.

"В этом году мы должны расселить порядка 4,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья и можем заявить, что первые контракты уже заключаются в Шумском сельском поселении. Также в наших планах - не останавливаться в этом году на заявленном количестве метров, мы планируем выкупить гораздо больше. В 2020 году нами будет выделено порядка 20 тысяч квадратных метров на вторичном рынке, а в 2021 году жилье мы будем предоставлять уже в новых домах",- пояснил Панкратьев.

Что касается домов, которые были признаны аварийными в 2017-2018 годах, то их расселением региональные власти планируют заняться вне рамок нацпроекта, по областной программе, намеченной на 2020-2025 годы.