Россия может привлечь другие страны к проекту ракеты для полетов на Луну

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия не исключает возможность привлечь другие страны к совместному созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, сообщил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"На самом деле это было бы очень здорово для всех участников. Это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

По его словам, совместная разработка лунной ракеты была бы существенно дешевле, чем работа в одиночку.

РКЦ "Прогресс" сейчас вместе с другими предприятиями отрасли ведёт разработку проекта сверхтяжелой ракеты "Енисей". Она предназначена для полетов к Луне.