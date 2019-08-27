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РИА Новости

Россия может привлечь другие страны к проекту ракеты для полетов на Луну

18:31 27.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна . Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия не исключает возможность привлечь другие страны к совместному созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, сообщил гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"На самом деле это было бы очень здорово для всех участников. Это требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
По его словам, совместная разработка лунной ракеты была бы существенно дешевле, чем работа в одиночку.
РКЦ "Прогресс" сейчас вместе с другими предприятиями отрасли ведёт разработку проекта сверхтяжелой ракеты "Енисей". Она предназначена для полетов к Луне.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
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Вчера, 05:42РИА Новости
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Авиасалон МАКС-2019РКЦ "Прогресс"РоссияЖуковскийРИА Наука
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