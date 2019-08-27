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РИА Новости

ФосАгро представит в Лондоне свою стратегию в области устойчивого развития

18:28 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений - Группа "ФосАгро" представит 25 сентября на Дне инвестора в Лондоне основные направления своей стратегии в области устойчивого развития, сформированной в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, сообщает компания.
Вклад компании в достижении ЦУР ООН проанализирован на прошедшем в Москве заседании комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию под председательством Ирины Боковой. Ранее Бокова в течение 8 лет возглавляла ЮНЕСКО. На заседании также обсудили соответствие деятельности компании положениям Глобального договора ООН - крупнейшей международной инициативы для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, к которой ФосАгро присоединилась в январе.
"ФосАгро осознает свою глобальную ответственность и вносит реальный вклад в претворение в жизнь повестки дня в области устойчивого развития. Ответственность эта находит своё отражение в повседневной деятельности компании на всём технологическом цикле: все производства отвечают самым современным экологическим требованиям. Компания инвестирует значительные средства в поддержку социальных проектов - в развитие спорта, образование, здравоохранение и даже диверсификацию экономики моногородов", - приводятся в сообщении слова Боковой.
Она подчеркнула, что чистота фосфатной руды, добываемой в заполярных Хибинах, позволила ФосАгро установить высочайший корпоративный стандарт чистоты удобрений, "который с большим запасом соответствует всем международным требованиям по чистоте удобрений, устанавливаемым ЕС и ФАО ООН".
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
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Как отмечалось на заседании, как производитель удобрений, не содержащих токсичные вещества, ФосАгро, в частности, вносит вклад в обеспечение безопасности продуктов и, следовательно, здорового образа жизни, а также в поддержку ответственного производства и потребления. "Экологически чистые удобрения при этом не наносят вреда почвам, что особенно важно ввиду остро стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов как ключевой преграды на пути ликвидации голода - 52% земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации", - отмечается в сообщении.
Кроме того, ФосАгро инициировала и реализует совместную с ЮНЕСКО и ИЮПАК грантовую программу для молодых ученых в области химии "Зеленая химия для жизни", добавили в компании.
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ФосАгроНовости компаний - Экономика
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