ФосАгро представит в Лондоне свою стратегию в области устойчивого развития

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений - Группа "ФосАгро" представит 25 сентября на Дне инвестора в Лондоне основные направления своей стратегии в области устойчивого развития, сформированной в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, сообщает компания.

Вклад компании в достижении ЦУР ООН проанализирован на прошедшем в Москве заседании комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию под председательством Ирины Боковой. Ранее Бокова в течение 8 лет возглавляла ЮНЕСКО. На заседании также обсудили соответствие деятельности компании положениям Глобального договора ООН - крупнейшей международной инициативы для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности, к которой ФосАгро присоединилась в январе.

"ФосАгро осознает свою глобальную ответственность и вносит реальный вклад в претворение в жизнь повестки дня в области устойчивого развития. Ответственность эта находит своё отражение в повседневной деятельности компании на всём технологическом цикле: все производства отвечают самым современным экологическим требованиям. Компания инвестирует значительные средства в поддержку социальных проектов - в развитие спорта, образование, здравоохранение и даже диверсификацию экономики моногородов", - приводятся в сообщении слова Боковой.

Она подчеркнула, что чистота фосфатной руды, добываемой в заполярных Хибинах, позволила ФосАгро установить высочайший корпоративный стандарт чистоты удобрений, "который с большим запасом соответствует всем международным требованиям по чистоте удобрений, устанавливаемым ЕС и ФАО ООН".

Как отмечалось на заседании, как производитель удобрений, не содержащих токсичные вещества, ФосАгро, в частности, вносит вклад в обеспечение безопасности продуктов и, следовательно, здорового образа жизни, а также в поддержку ответственного производства и потребления. "Экологически чистые удобрения при этом не наносят вреда почвам, что особенно важно ввиду остро стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов как ключевой преграды на пути ликвидации голода - 52% земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации", - отмечается в сообщении.