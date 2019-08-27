В Люберцах в ДТП с маршруткой и автобусом пострадали дети

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Автобус, маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в городском округе Люберцы Московской области, пострадали двое детей и один взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Напротив дома №20 на Комсомольском проспекте произошло ДТП с участием рейсового автобуса, маршрутки и легковушки. По предварительным данным, в маршрутном такси пострадали три человека, двое из них - дети", - сказал собеседник агентства.