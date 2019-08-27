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РИА Новости

Грузовик Dragon покинул МКС

18:24 27.08.2019
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Механический манипулятор Canadarm2, державший корабль после того, как он был отстыкован от модуля "Гармония", отпустил его в 17:59 мск. Отстыковкой корабля на станции руководит астронавт НАСА Кристина Кох.
Планируется, что корабль приводнится в Тихом океане в 480 километрах от побережья Калифорнии в 23:21 мск. Dragon, находившийся на орбите месяц, доставит на Землю около 1,5 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
Принадлежащий компании SpaceX корабль является на сегодня единственным аппаратом, способным доставлять грузы с МКС на Землю.
Международная космическая станция
Вчера, 06:36РИА Новости
Корабль Dragon вернется с МКС на Землю с результатами экспериментов
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КосмосМеждународная космическая станцияDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСА
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