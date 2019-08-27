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РИА Новости

Италия закрыла границы для очередного судна со спасенными мигрантами

18:15 27.08.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии. Архивное фото
РИМ, 27 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Три итальянские министерства запретили судну немецкой НПО со 101 спасенным мигрантом на борту войти в территориальные воды страны.
Распоряжение о запрете судну Eleonore неправительственной организации Lifeline прибыть к побережью Италии подписали глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини, министр обороны Элизабетта Трента и глава минтранса Данило Тонинелли.
Как сообщили итальянским журналистам источники в МВД страны, общее решение трех министров свидетельствует о "вновь достигнутой компактности правительства перед лицом очередной попытки немецкой НПО приблизиться к итальянским территориальным водам".
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Ранее судно Eleonore спасло 101 мигранта у побережья Ливии и, покинув ее территориальные воды, направилось на север. Запрет на заход в итальянские воды судам различных НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, действует с прошлого лета. При этом кораблям с мигрантами, как правило, удается добиться высадки в итальянских портах после того, как ситуация на борту становится тяжелой, а готовность принять у себя мигрантов выражают различные европейские страны.
Итальянское правительство формально считается ушедшим в отставку после развала правящей коалиции "Движения 5 звезд" и партии "Лига", лидером которой является Сальвини. Трента и Тонинелли являются представителями "Движения".
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