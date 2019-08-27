Италия закрыла границы для очередного судна со спасенными мигрантами

Ранее судно Eleonore спасло 101 мигранта у побережья Ливии и, покинув ее территориальные воды, направилось на север. Запрет на заход в итальянские воды судам различных НПО, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, действует с прошлого лета. При этом кораблям с мигрантами, как правило, удается добиться высадки в итальянских портах после того, как ситуация на борту становится тяжелой, а готовность принять у себя мигрантов выражают различные европейские страны.