Арестованный на Украине танкер Mriya доставили в порт Херсона

"Опасная игра". Политик о заходе судна Украины в зону российских учений Украинский корабль заходил в зону учений ЧФ РФ, заявили в штабе украинских ВМС. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.