Арестованный на Украине танкер Mriya доставили в порт Херсона

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Арестованный на Украине танкер Mriya, якобы поставлявший топливо в Крым, доставлен в порт Херсона, сообщила во вторник пресс-служба украинской прокуратуры.
Ранее Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер.
"Танкер Mriya доставлен в порт города Херсон", - сообщила прокуратура в Telegram.
По данным ведомства, танкер доставили в порт правоохранители "из-за отказа капитана судна выполнять решение суда".
Вчера, 08:56Сказано в эфире"Опасная игра". Политик о заходе судна Украины в зону российских ученийУкраинский корабль заходил в зону учений ЧФ РФ, заявили в штабе украинских ВМС. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
В настоящее время судно находится в Херсонском морском порту под охраной.
По данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов, танкер раньше назывался Vilga (IMO 9109811) и ходил под флагом Украины.