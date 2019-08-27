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РИА Новости
Ивановская область

Более 200 тыс детей приступят к обучению в Ивановской области с 1 сентября

18:00 27.08.2019
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ИВАНОВО, 27 авг – РИА Новости. В новом учебном году в Ивановской области к обучению приступят более 200 тысяч воспитанников детсадов, школьников и студентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В частности, в школах региона будут обучаться 99 тысяч детей, в том числе 10,8 тысячи первоклассников", – уточнил собеседник агентства.
По его словам, на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году выделены средства в размере около 500 миллионов рублей из областного и местных бюджетов. Капитальный ремонт проведен в 37 детских садах и 57 школах. Все школьники региона обеспечены бесплатными учебниками.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что на развитие сферы образования в ближайшие четыре года в регион из федерального бюджета поступит беспрецедентный объем средств. "За четыре года это почти два с половиной миллиарда рублей. Для сравнения: за предыдущие четыре года в систему образования направлено 450 миллионов рублей", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Средства будут направлены на строительство школ, детских садов, создание цифровой образовательной среды. Запланировано открытие еще одного центра "Кванториум" - в Кинешме, в регионе появится аналог российского проекта "Сириус".
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