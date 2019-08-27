Фестиваль "Спорт, молодежь, экстрим" состоится в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Фестиваль "Спорт, молодежь, экстрим" пройдет в субботу, 31 августа, в городе Ельце Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Виктория" соберутся профессиональные спортсмены и спортсмены-любители из нескольких областей Черноземья.
В рамках фестиваля пройдут показательные выступления и соревнования по велосипедному мотокроссу, кикскутерингу (исполнение трюков на специальном трюковом самокате) и скейтбордингу, состоятся соревнования по стритболу и мини-футболу. Кроме того, всех зрителей ждут мастер-классы по йоге.
"Этот фестиваль можно считать одним из самых зрелищных и масштабных молодёжных мероприятий города Ельца. Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - сказал Артамонов.
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