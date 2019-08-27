Фестиваль "Спорт, молодежь, экстрим" состоится в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Фестиваль "Спорт, молодежь, экстрим" пройдет в субботу, 31 августа, в городе Ельце Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, в физкультурно-оздоровительном комплексе "Виктория" соберутся профессиональные спортсмены и спортсмены-любители из нескольких областей Черноземья.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления и соревнования по велосипедному мотокроссу, кикскутерингу (исполнение трюков на специальном трюковом самокате) и скейтбордингу, состоятся соревнования по стритболу и мини-футболу. Кроме того, всех зрителей ждут мастер-классы по йоге.