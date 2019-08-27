Доходы "Эйр Астана" в первом полугодии 2019 года выросли на 12%

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Общие эксплуатационные расходы за отчетный период увеличились на 7%, убыток сократился с 6 миллиардов тенге в первом полугодии 2018 года до 2,7 миллиарда тенге в первом полугодии 2019 года.

"Эйр Астана" перевезла 2,1 миллиона пассажиров в первом полугодии, что на 1% больше, чем год назад. Внутренний трафик увеличился на 9%. В июне "Эйр Астана" перевезла на 39% больше внутренних пассажиров по сравнению с июнем 2018 года, и ожидается, что эта тенденция продолжится и усилится с ростом положительного влияния FlyArystan.

"Примечательно, что в период, когда наши конкуренты заявляют о значительно более низких показателях в первой половине 2019 года, "Эйр Астана" улучшила свои финансовые результаты на 54%. Самым значительным событием первого полугодия стал запуск Fly Arystan, который состоялся точно в запланированное время 1 мая. Значительная часть клиентов FlyArystan летает впервые в жизни. На данный момент мы продали более 80 000 билетов по ценам ниже 10 000 тенге в пик сезона. Мы видим стимулирующее воздействие нового игрока на рынок, которое мы прогнозировали, и рост рынка на более 30% в основных хабах и на 100% в региональных аэропортах", - приводится в сообщении комментарий президента АО "Эйр Астана" Питера Фостера.

По его словам, в настоящее время активно идет процесс обновления парка самолетов.

"Наша программа обновления флота идет полным ходом. Мы получили в первом полугодии один А320 NEO, и 3 самолета E2 190 нового поколения. Самолеты нового поколения производят на 15% меньше CO2, что отражает наше стремление к сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Наши удельные расходы остаются одними из самых конкурентоспособных в мире, ниже, чем половины наших конкурентов в Европе и Азии, и могут конкурировать по этому показателю с бюджетными авиакомпаниями. Сочетание инноваций и минимизация затрат привели к значительному улучшению результатов", сказал глава компании.

Средний возраст самолетов "Эйр Астаны" составляет 7,36 лет. Воздушный флот состоит из 36 самолетов Boeing 767/757, Airbus A320/A321 и Embraer E190/Е190-Е2.