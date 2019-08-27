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РИА Новости

Хабаровские власти объяснили, почему чиновник убрал с дороги радар

17:50 27.08.2019 (обновлено: 17:51 27.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственная инспекция безопасности дорожного движения
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Переносной радар для фиксации скорости машин на дорогах был установлен у села Дружба под Хабаровском незаконно, его изъяли после вмешательства в ситуацию первого зампреда правительства региона Владимира Хлапова, сообщил журналистам министр транспорта Валерий Немытов.
Ряд местных Telegram-каналов во вторник сообщили об инциденте на посту скоростного контроля у села Дружба под Хабаровском. В публикациях утверждалось, что Хлапов со своим охранником якобы забрали радар у сотрудника ГИБДД, который находился на посту.
Как пояснил Немытов, переносные комплексы видеофиксации "Крис" принадлежат краевому предприятию "Хабаровскуправтодор". По решению региональной комиссии по безопасности дорожного движения, их планировали установить на участках дорог, где часто превышают скорость. Технику по результатам конкурса передали частной компании, которая эти радары должна была установить на конкретных точках. По словам министра, эти участки закреплены документально в приложении к договору с компанией, и точки у села Дружба там не значится.
"Зампред не первый раз встречается с этой камерой в районе села Дружба. Он предупреждал человека, что тот незаконно выполняет свои функции. Сегодня, когда повторный момент (произошел), что оставалось делать – изымать камеру. Но он вызвал сотрудников "Хабуправтодора", звонил мне, я звонил директору "Хабуправтодора", чтобы он забрал камеру с этого места", - сказал Немытов.
Константин Харисов
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По его словам, после инцидента комиссия в составе сотрудников министерства, ГИБДД и "Хабуправтодора" проверит правильность исполнения контракта и сделает заключение. "С компанией будет расторгнут договор за неоднократные нарушения", - отметил министр.
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