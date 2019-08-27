В Москве появится производство по переработке пластика

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" будут перерабатывать дробленый пластик и микс оргтехники в высококачественные гранулы, используемые в качестве вторичного сырья для изготовления новой электроники, автокомпонентов и стройматериалов.

Мощность первой очереди высокотехнологичного завода "Экопласт" по переработке вторичного пластика составит 25 тысяч тонн в год.

"Производство, расположенное на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках, находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Корпорация "Экополис", в которую входит "Экопласт", инвестировала в отрасль переработки электронных отходов в России более 7 миллиардов рублей. На сегодняшний день в компании "Экопласт" созданы 47 рабочих мест. Выход предприятия на проектную мощность планируется до конца 2019 года", - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, посетивший объект.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Игоря Ищенко, руководство предприятия ответственно подходит к вопросам экологии и природопользования.

"В производственном процессе применяется замкнутая система водоснабжения и современное газоочистное оборудование. Таким образом, предприятие оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, что является ключевым требованием к высокотехнологичным производствам резидентов ОЭЗ и особенно важно в условиях столичного мегаполиса", - отметил Ищенко.

В Москве ежегодно накапливается порядка 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, которые являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды. Совокупная мощность комплекса заводов полного цикла позволит перерабатывать половину этого объема. Эффективность утилизации оценивается в 95% от входящего объема пластиков электронной и бытовой техники.

"Мы строим инфраструктуру на базе передовых мировых технологий, создаем уникальные инженерные решения для максимально возможного извлечения полезных компонентов из отработанной электроники и возврата их в экономический оборот. Наша задача - создание культуры обращения с электронными отходами как в Москве, так и в других регионах России", – сказал генеральный директор АО "Корпорация Экополис" Максим Лобанов.