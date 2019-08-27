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РИА Новости

Мэр Анапы прокомментировал случай с принуждением девушки к сексу

17:47 27.08.2019 (обновлено: 04:54 28.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Случаи, подобные произошедшему в Анапе, где трое уже бывших полицейских подозреваются в принуждении несовершеннолетней волейболистки к сексу, скрывать нельзя, но они не должны бросать тень на всю полицию города, заявил мэр города Юрий Поляков.
"Скрывать такие происшествия нельзя, и замалчивать никто не собирается. Но вопиющий случай в Витязево не должен бросать тень на всю полицию города! Здесь работает много профессионалов, опытных и порядочных сотрудников. А негодяи обязательно должны понести наказание по всей строгости закона", - цитирует Полякова пресс-служба администрации Анапы.
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СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе, а региональный главк МВД – об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В релизе ведомства также говорилось, что решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. По данным паблика, пострадавшая - волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.
Администрация города-курорта во вторник со ссылкой на заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко сообщила, что по этому делу трое ранее прикомандированных в Анапу экс-полицейских помещены в СИЗО. Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишение свободы.
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