В ГД призвали Минздрав провести проверку после увольнения хирургов на Урале

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с предложением провести комплексную проверку силами выездной комиссии Минздрава, чтобы установить причины конфликтов в здравоохранении Свердловской области, сообщила пресс-служба депутата.

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.

"Я уже направил соответствующее обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой. Считаю, необходимо не дожидаться новых кадровых инцидентов в больницах региона, которые, по всей видимости, неизбежны. Нужна комплексная проверка, возможно, силами выездной комиссии Минздрава, чтобы понять истоки и причины участившихся конфликтов в здравоохранении Свердловской области", - цитирует Нилова пресс-служба.