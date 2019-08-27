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РИА Новости

В ГД призвали Минздрав провести проверку после увольнения хирургов на Урале

17:44 27.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкХирурги
Хирурги
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Хирурги. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с предложением провести комплексную проверку силами выездной комиссии Минздрава, чтобы установить причины конфликтов в здравоохранении Свердловской области, сообщила пресс-служба депутата.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
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"Я уже направил соответствующее обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой. Считаю, необходимо не дожидаться новых кадровых инцидентов в больницах региона, которые, по всей видимости, неизбежны. Нужна комплексная проверка, возможно, силами выездной комиссии Минздрава, чтобы понять истоки и причины участившихся конфликтов в здравоохранении Свердловской области", - цитирует Нилова пресс-служба.
"Вместо лихорадочного тушения локальных пожаров давно пора повернуться лицом к проблемам медиков, выяснить и нейтрализовать любые риски и угрозы, не позволить завалить реализацию нацпроекта", - отметил депутат.
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