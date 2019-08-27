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РИА Новости
Новости Подмосковья

Воробьев: запуск МЦД позволит жителям МО сэкономить до 50 тысяч рублей

17:44 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Жители Московской области смогут сэкономить до 50 тысяч рублей при использовании Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.
Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения пассажирских поездов через центр столицы. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Ранее стало известно, что на МЦД будут действовать три тарифные зоны: центр, пригород и дальняя зона.
"Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. После его введения житель Подмосковья сможет сократить расходы в три с половиной раза, а экономия в год составит до 50 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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