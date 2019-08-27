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РИА Новости
Туризм

В британских аэропортах снимут ограничения на провоз жидкостей

23:11 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДосмотр багажа в аэрополрту
Досмотр багажа в аэрополрту
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. К 2022 году во всех британских аэропортах должны разместить 3D-сканеры для багажа. Это позволит уменьшить очереди на досмотре перед посадкой и снять ограничения на провоз жидкостей в ручной клади, сообщает The Sun.
3D-сканеры, которые позволяют детально рассмотреть багаж, уже устанавливают в лондонском аэропорту Хитроу. Картинка, которую видят сотрудники службы безопасности на экране нового оборудования, получается более четкой, ее можно приближать и рассматривать с разных сторон. Благодаря этому пассажирам также не придется доставать из рюкзака ноутбук при прохождении досмотра.
По существующим правилам на борт можно проносить емкости объемом до 100 миллилитров, которые для досмотра нужно выкладывать из сумки и помещать в специальный прозрачный пакет.
"Новое оборудование повысит безопасность и сделает работу с пассажирами более гладкой и менее стрессовой", - приводит издание слова министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса.
Хитроу тестирует оборудование с 2017 года и потратит на его установку 50 миллионов фунтов. Затем сканеры появятся и в других аэропортах страны.
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