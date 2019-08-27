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РИА Новости

ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

17:41 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 27 авг – РИА Новости. ООН призывает Ливан и Израиль проявлять сдержанность, прекратить нарушение резолюции 1701, заявил на заседании СБ ООН спецкоординатор организации по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.
В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.
В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из дронов потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.
"ООН вновь призывает стороны прекратить нарушения резолюции 1701, полностью выполнять ее положения. ООН призывает стороны проявлять максимальную сдержанность", - сказал Младенов.
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
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Резолюция 1701 призывает Израиль и Ливан поддерживать "постоянное прекращение огня и долговременное урегулирование", а также придерживаться "голубой линии" - признанной ООН границы двух стран.
2100020
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Хасан НасруллаСаад ХаририНиколай МладеновСовет Безопасности ООНООНИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Вы правильно смеетесь над обычной дипломатической болтологией ООН, которую давно пора распустить. А Ливану, чтобы обезопасить себя на 100%, лучше решиться, наконец, и конфисковать вооружения у всех исламистских экстремистов (Хезболлаха и подобных), поддерживаемых Ираном с помощью денег и оружия. Не хотят, потому что боятся их - так пусть не жалуются в ООН, потому что ООН давно уже предлагала Ливану их разоружить.
27 августа, 18:37
kkarnaval
1900001
Ваша ирония и "усмешка" по поводу паники и качества разведки не обоснована никакими фактами - это Ваша ЛИЧНАЯ фантазия. Никто другой даже не намекал о панике и о слабости разведки. Скорее - наоборот. "Справедливая сила ведет к договорам" - это было бы прекрасно, но экстремистский исламизм невозможно склонить даже к переговорам, не то, что к договорам. Нам не подходит нереальная оценка.
27 августа, 21:25
kkarnaval
1600001
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