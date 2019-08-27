ООН призвала Ливан и Израиль проявить сдержанность

ООН, 27 авг – РИА Новости. ООН призывает Ливан и Израиль проявлять сдержанность, прекратить нарушение резолюции 1701, заявил на заседании СБ ООН спецкоординатор организации по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из дронов потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.

"ООН вновь призывает стороны прекратить нарушения резолюции 1701, полностью выполнять ее положения. ООН призывает стороны проявлять максимальную сдержанность", - сказал Младенов.