В Италии начался второй тур консультаций по выходу из политического кризиса

РИМ, 27 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла начал во вторник второй, решающий тур консультаций в поисках выхода из правительственного кризиса, который возник 20 августа после того, как премьер-министр Джузеппе Конте подал главе государства прошение об отставке.

В 16.00 (17.00 мск) на прием к главе государства в Квиринальский дворец прибыла председатель Сената республики Мария Элизабетта Казеллати. Вскоре у президента побывает спикер Палаты депутатов Роберто Фико, а затем делегации небольших фракций, представленных в национальном парламенте. Однако ключевой этап консультаций, в ходе которого должен решиться вопрос о том, получит ли Италия новое правительство или в стране будут назначены досрочные выборы, состоится в среду. В этот день Маттарелла примет руководителей "Движения 5 звезд" (Д5З) и Демократической партии (ДП), которые в настоящее время пытаются сформировать новое правящее большинство.

Нынешний правительственный кризис, который многие аналитики называют самым непредсказуемым в истории республики, стал следствием так называемого "пляжного кризиса", начатого вице-премьером, главой МВД Маттео Салвини. 8 августа лидер партии "Лига", сформировавшей в 2018 году национальное правительство вместе с Д5З, уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения выборов.

В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, и в соответствии со сложившейся в Италии политической практикой президент республики назначил консультации, чтобы найти выход из правительственного кризиса. На минувшей неделе глава государства провел первый тур таких переговоров, в ходе которого постарался выяснить, существует ли возможность формирования в парламенте нового устойчивого правящего большинства, основанного на совместной программе действий.

Выяснилось, что две политические силы – Д5З и ДП – выразили желание провести переговоры, чтобы попробовать сформировать новое национальное правительство. Представители обеих политических сил, которые на протяжении долгого времени были непримиримыми политическими противниками и не скрывали взаимного неприятия, немедленно взялись за дело, пытаясь согласовать общую программу действий.

Переговоры пошли полным ходом, тем более что Маттарелла ясно дал понять: нынешний кризис должен быть скоротечным, поскольку страна не может себе позволить длительного переговорного процесса из-за необходимости до конца декабря принять госбюджет на 2020 год. Первоначально складывалось впечатление, что "пятизвездочники" и демократы близки к достижению договоренности, однако, согласно появившимся утечкам информации, камнем преткновения стала фигура будущего премьера.

Руководство Д5З настаивало на том, что новый коалиционный кабинет должен вновь возглавить Конте, тогда как лидеры ДП настаивали на необходимости формирования "правительства поворота" во главе с новым премьером. В понедельник Конте был вынужден спешно покинуть саммит G7 в Биаррице, отказавшись от финальной пресс-конференции, и прибыл в Рим. Переговоры с участием лидеров обеих партий и отставного премьера продолжались около четырех часов и завершились далеко за полночь. Во вторник переговоры должны были возобновиться в 11.00 (12.00 мск), однако неожиданно для всех "пятизвездочники" отменили намеченную встречу.

За этим решением последовал обмен неофициальными сообщениями, в которых легко угадывалось взаимное недоверие и содержались взаимные обвинения и даже ультимативные требования. У местных наблюдателей сложилось впечатление, что переговоры о новой правящей коалиции близки к провалу, однако буквально за пять минут до начала второго тура президентских консультаций Д5З обнародовало официальное сообщение, в котором говорилось о возобновлении диалога с Демпартией по правительственной программе и важнейшим для страны темам. Судя по всему, гипотеза нового правительства Конте все-таки обретает сейчас реальные очертания.