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РИА Новости

В Италии начался второй тур консультаций по выходу из политического кризиса

17:40 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкКвиринальский дворец
Квиринальский дворец
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Квиринальский дворец. Архивное фото
РИМ, 27 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла начал во вторник второй, решающий тур консультаций в поисках выхода из правительственного кризиса, который возник 20 августа после того, как премьер-министр Джузеппе Конте подал главе государства прошение об отставке.
В 16.00 (17.00 мск) на прием к главе государства в Квиринальский дворец прибыла председатель Сената республики Мария Элизабетта Казеллати. Вскоре у президента побывает спикер Палаты депутатов Роберто Фико, а затем делегации небольших фракций, представленных в национальном парламенте. Однако ключевой этап консультаций, в ходе которого должен решиться вопрос о том, получит ли Италия новое правительство или в стране будут назначены досрочные выборы, состоится в среду. В этот день Маттарелла примет руководителей "Движения 5 звезд" (Д5З) и Демократической партии (ДП), которые в настоящее время пытаются сформировать новое правящее большинство.
Нынешний правительственный кризис, который многие аналитики называют самым непредсказуемым в истории республики, стал следствием так называемого "пляжного кризиса", начатого вице-премьером, главой МВД Маттео Салвини. 8 августа лидер партии "Лига", сформировавшей в 2018 году национальное правительство вместе с Д5З, уведомил Конте, что из-за серьезных разногласий правящая коалиция фактически перестала существовать, и потребовал скорейшего проведения выборов.
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В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, и в соответствии со сложившейся в Италии политической практикой президент республики назначил консультации, чтобы найти выход из правительственного кризиса. На минувшей неделе глава государства провел первый тур таких переговоров, в ходе которого постарался выяснить, существует ли возможность формирования в парламенте нового устойчивого правящего большинства, основанного на совместной программе действий.
Выяснилось, что две политические силы – Д5З и ДП – выразили желание провести переговоры, чтобы попробовать сформировать новое национальное правительство. Представители обеих политических сил, которые на протяжении долгого времени были непримиримыми политическими противниками и не скрывали взаимного неприятия, немедленно взялись за дело, пытаясь согласовать общую программу действий.
Переговоры пошли полным ходом, тем более что Маттарелла ясно дал понять: нынешний кризис должен быть скоротечным, поскольку страна не может себе позволить длительного переговорного процесса из-за необходимости до конца декабря принять госбюджет на 2020 год. Первоначально складывалось впечатление, что "пятизвездочники" и демократы близки к достижению договоренности, однако, согласно появившимся утечкам информации, камнем преткновения стала фигура будущего премьера.
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Руководство Д5З настаивало на том, что новый коалиционный кабинет должен вновь возглавить Конте, тогда как лидеры ДП настаивали на необходимости формирования "правительства поворота" во главе с новым премьером. В понедельник Конте был вынужден спешно покинуть саммит G7 в Биаррице, отказавшись от финальной пресс-конференции, и прибыл в Рим. Переговоры с участием лидеров обеих партий и отставного премьера продолжались около четырех часов и завершились далеко за полночь. Во вторник переговоры должны были возобновиться в 11.00 (12.00 мск), однако неожиданно для всех "пятизвездочники" отменили намеченную встречу.
За этим решением последовал обмен неофициальными сообщениями, в которых легко угадывалось взаимное недоверие и содержались взаимные обвинения и даже ультимативные требования. У местных наблюдателей сложилось впечатление, что переговоры о новой правящей коалиции близки к провалу, однако буквально за пять минут до начала второго тура президентских консультаций Д5З обнародовало официальное сообщение, в котором говорилось о возобновлении диалога с Демпартией по правительственной программе и важнейшим для страны темам. Судя по всему, гипотеза нового правительства Конте все-таки обретает сейчас реальные очертания.
У руководителей Д5З и ДП есть еще почти сутки, чтобы прийти к окончательному соглашению и доложить о нем президенту Италии. Если же этого не случится, Маттарелла, по всей вероятности, будет иметь в своем распоряжении лишь одно решение, ведущее к досрочным выборам на Апеннинах.
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Джузеппе КонтеМаттео СальвиниСерджо МаттареллаИталияВ мире
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