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РИА Новости

ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung на 2,5 миллиона рублей

17:35 27.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФирменный магазин Samsung
Фирменный магазин Samsung
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Фирменный магазин Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.
"ФАС России признала ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, к административной ответственности привлечены работники компании, которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.
В антимонопольном ведомстве отметили, что в ходе рассмотрения дела компания прекратила координацию экономической деятельности и оказывала содействие комиссии ФАС, что было учтено при назначении штрафа.
Здание телеканала CNN в Атланте
20 августа, 13:13РИА Новости
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