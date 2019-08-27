ФАС оштрафовала российскую "дочку" Samsung на 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.

"ФАС России признала ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" виновным в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цен на смартфоны и планшеты, реализуемые в розницу с использованием торговых объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, к административной ответственности привлечены работники компании, которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен реселлерами.