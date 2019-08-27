Лучшей библиотекой мира в 2019 году признана финская Oodi

"Oodi создавалась вместе с посетителями в течение длительного периода времени. Мы получили более двух тысяч идей от клиентов, которые послужили основой архитектурного конкурса. ALA Architects спроектировали удивительное и уникальное здание, в котором учтены все элементы, наиболее востребованные клиентами. Посетители сразу же сделали Oodi своим домом, что является нашим самым большим успехом. Награда "Публичная библиотека года" говорит нам, что мир также обратил на это внимание", - отмечает директор Oodi Анна-Мария Сойнинваара.