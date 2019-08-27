Голикова: Россия и Китай могут разрабатывать рейтинг среднего образования

КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия планирует создать рейтинг среднего профобразования по аналогии с глобальными рейтингами в сфере общего и высшего образования, в его разработке мог бы принять участие и Китай, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Голикова во вторник встретилась в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 c китайской делегацией во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.

"Традиционно рабочие профессии – это среднее профессиональное образование. Вы отличное знаете, что у нас есть глобальные рейтинги в сфере общего и высшего образования, но пока нет таких инструментов в сфере среднего профессионального образования, то есть образования рабочих профессий. Российская Федерация планирует создать такой рейтинг. И мы предлагаем Китайской Народной Республике принять участие в разработке данного рейтинга", - сказала Голикова.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.