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РИА Новости
WorldSkills

Голикова: Россия и Китай могут разрабатывать рейтинг среднего образования

17:32 27.08.2019 (обновлено: 17:34 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Россия планирует создать рейтинг среднего профобразования по аналогии с глобальными рейтингами в сфере общего и высшего образования, в его разработке мог бы принять участие и Китай, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Голикова во вторник встретилась в Казани в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 c китайской делегацией во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая Ваном Юнцином.
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"Традиционно рабочие профессии – это среднее профессиональное образование. Вы отличное знаете, что у нас есть глобальные рейтинги в сфере общего и высшего образования, но пока нет таких инструментов в сфере среднего профессионального образования, то есть образования рабочих профессий. Российская Федерация планирует создать такой рейтинг. И мы предлагаем Китайской Народной Республике принять участие в разработке данного рейтинга", - сказала Голикова.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит в Казани 22-27 августа. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сегодня союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" охватывает все регионы, 3,5 тысячи колледжей, 160 вузов, 25 крупнейших компаний.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
23 августа, 16:31РИА Новости
Голикова надеется, что участники WorldSkills останутся работать в России
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