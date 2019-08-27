Рогозин прокомментировал предложение отправить турецкого астронавта на МКС

"Мы с турецкими коллегами сегодня на МАКСе обсуждали самые разные варианты сотрудничества. По космической пилотируемой программе есть все основания говорить о возможности и необходимости подготовки космонавтов Турции на базе Центра подготовки космонавтов. И именно такое предложение по согласованию с турецкой делегацией я сегодня сформулировал президенту Турции (Тайипу Эрдогану). Надеюсь, это будет начало серьезной работы", - сказал он.