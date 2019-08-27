Рогозин прокомментировал предложение отправить турецкого астронавта на МКС

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Предложение о полете турецкого гражданина в космос было сделано президенту страны по согласованию с делегацией Турции, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы с турецкими коллегами сегодня на МАКСе обсуждали самые разные варианты сотрудничества. По космической пилотируемой программе есть все основания говорить о возможности и необходимости подготовки космонавтов Турции на базе Центра подготовки космонавтов. И именно такое предложение по согласованию с турецкой делегацией я сегодня сформулировал президенту Турции (Тайипу Эрдогану). Надеюсь, это будет начало серьезной работы", - сказал он.
По его словам, потребуется подкрепить достигнутые договоренности подписанием соглашения.
Ранее Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году 100-летия Турецкой республики.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.