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РИА Новости

Рогозин прокомментировал предложение отправить турецкого астронавта на МКС

17:21 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Предложение о полете турецкого гражданина в космос было сделано президенту страны по согласованию с делегацией Турции, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Мы с турецкими коллегами сегодня на МАКСе обсуждали самые разные варианты сотрудничества. По космической пилотируемой программе есть все основания говорить о возможности и необходимости подготовки космонавтов Турции на базе Центра подготовки космонавтов. И именно такое предложение по согласованию с турецкой делегацией я сегодня сформулировал президенту Турции (Тайипу Эрдогану). Надеюсь, это будет начало серьезной работы", - сказал он.
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По его словам, потребуется подкрепить достигнутые договоренности подписанием соглашения.
Ранее Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить на МКС турецкого астронавта в честь предстоящего в 2023 году 100-летия Турецкой республики.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКС-2019Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинТурцияРоссияРИА Наука
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