Нашедшему уязвимости в системе онлайн-голосования перевели миллион рублей

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что перевел 1 миллион рублей французу, который ранее нашел уязвимости в системе онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму.

Ранее Венедиктов заявлял, что если во время тестирования системы голосования, которое прошло в Москве 21 августа, никто не сможет ее взломать, то француз получит 1 миллион рублей. Остальной "денежный фонд" распределят между специалистами, которые помогли найти уязвимости в системе.

"Один миллион рублей ушел с моего счета в Сбербанке французскому криптографу Пьеррику Годри, который указал на уязвимые места в системе онлайн-голосования в ходе тестирования системы перед выборами в МГД", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее Годри заявил РИА Новости, что принимает обещанный выигрыш в 1 миллион рублей. По его словам, он уже получил официальное уведомление о предоставлении ему вознаграждения. Как рассказали Годри и Венедиктов, рабочая группа электронного штаба, департамент информационных технологий и французский криптограф остаются в контакте, обмениваются мнениями.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.