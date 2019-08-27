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РИА Новости

В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу

17:18 27.08.2019 (обновлено: 21:52 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 27 авг — РИА Новости. Житель Оренбургской области раскопал могилу знакомой девушки в башкирском Мелеузе, чтобы убедиться в личности покойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инцидент произошел 23 августа на кладбище города Мелеуз в Башкирии. В полицию обратилась мать девушки, погибшей в ДТП в оренбургском Орске в 2017 году. Она сообщила, что могилу дочери кто-то разрыл. Правоохранители задержали предполагаемого преступника в Оренбургской области.
"Предварительно установлено, что 32-летний оренбуржец ранее был знаком с похороненной в могиле женщиной, погибшей в аварии в городе Орске в 2017 году. Мужчина не поверил, что в данном месте похоронена именно она, и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в этом лично", — сообщили РИА Новости в башкирской полиции.
Правоохранители завели дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения.
Бурый медведь
14 августа, 08:54РИА Новости
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
932472912867
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