В Башкирии мужчина не поверил в смерть знакомой и раскопал ее могилу

УФА, 27 авг — РИА Новости. Житель Оренбургской области раскопал могилу знакомой девушки в башкирском Мелеузе, чтобы убедиться в личности покойной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел 23 августа на кладбище города Мелеуз в Башкирии. В полицию обратилась мать девушки, погибшей в ДТП в оренбургском Орске в 2017 году. Она сообщила, что могилу дочери кто-то разрыл. Правоохранители задержали предполагаемого преступника в Оренбургской области.

"Предварительно установлено, что 32-летний оренбуржец ранее был знаком с похороненной в могиле женщиной, погибшей в аварии в городе Орске в 2017 году. Мужчина не поверил, что в данном месте похоронена именно она, и решил раскопать могилу, чтобы убедиться в этом лично", — сообщили РИА Новости в башкирской полиции.