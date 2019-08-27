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РИА Новости
Калужская область

Регионы поддержали идею празднования Дня окончания стояния на Угре

17:16 27.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиВоенно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре" в Калужской области
Военно-исторический фестиваль Великое стояние на реке Угре в Калужской области
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на реке Угре" в Калужской области. Архивное фото
КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Более половины субъектов РФ поддержали идею губернатора Калужской области Анатолия Артамонова сделать общероссийским праздником дату 11 ноября, когда в 1480 году завершилось Великое стояние на реке Угре, положившее конец ордынскому игу, сообщает правительство Калужской области.
"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого "ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.
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В Госдуму внесли проект о Дне окончания стояния на Угре
Ранее сообщалось, что в 2017 году дата 11 ноября была утверждена в Калужской области как региональный праздник. При этом губернатор региона Анатолий Артамонов заявлял, что праздник должен стать федеральным.
В настоящий момент, информирует правительство Калужской области, свои письма с поддержкой этой идеи в адрес исполнительной и законодательной власти Калужской области направили руководители ряда регионов. В их числе Мордовия, Дагестан, Калининградская, Новосибирская, Пензенская, Саратовская, Брянская, Орловская области и другие.
"В поддержку инициативы Калужской области уже высказались более половины российских регионов… Письма о поддержке продолжают поступать в Калужскую область", – говорится в сообщении.
Власти подчеркивают, что сторонники реализации этой идеи уверены: общенациональный статус праздника будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России, популяризации отечественной истории.
"Депутат от Калужской области Геннадий Скляр внес в Государственную думу проект закона "О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", предусматривающий установление в РФ новой памятной даты 11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)", - говорится в сообщении. В Госдуме РФ законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию.
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Калужская областьИван IIIАнатолий АртамоновКалужская областьРоссияОбщество
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