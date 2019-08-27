Регионы поддержали идею празднования Дня окончания стояния на Угре

КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Более половины субъектов РФ поддержали идею губернатора Калужской области Анатолия Артамонова сделать общероссийским праздником дату 11 ноября, когда в 1480 году завершилось Великое стояние на реке Угре, положившее конец ордынскому игу, сообщает правительство Калужской области.

"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого "ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.

Ранее сообщалось, что в 2017 году дата 11 ноября была утверждена в Калужской области как региональный праздник. При этом губернатор региона Анатолий Артамонов заявлял, что праздник должен стать федеральным.

В настоящий момент, информирует правительство Калужской области, свои письма с поддержкой этой идеи в адрес исполнительной и законодательной власти Калужской области направили руководители ряда регионов. В их числе Мордовия, Дагестан, Калининградская, Новосибирская, Пензенская, Саратовская, Брянская, Орловская области и другие.

"В поддержку инициативы Калужской области уже высказались более половины российских регионов… Письма о поддержке продолжают поступать в Калужскую область", – говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что сторонники реализации этой идеи уверены: общенациональный статус праздника будет способствовать укреплению патриотического сознания граждан России, популяризации отечественной истории.