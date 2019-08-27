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РИА Новости
Ситуация в Судане

Суданская оппозиция передала список кандидатов на министерские посты

17:12 27.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 27 авг - РИА Новости. Суданская оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" представила список кандидатов на министерские посты в правительстве нового премьера Судана Абдаллы Хамдука, сообщила РИА Новости представитель коалиции Мирфат Хамд ан-Ниль.
"Во вторник утром "Силы за свободу и перемены" передали список кандидатов на министерские посты премьер-министру", - сказала собеседник агентства.
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Ранее коалиция сообщила, что на каждую министерскую должность предлагается три кандидата, "чтобы премьер-министр смог выбрать лучших". При этом гражданская оппозиция представила кандидатуры на все министерские посты за исключением глав министерств обороны и внутренних дел, так как руководителей силовых ведомств должны будут определить суданские военные. Ожидается, что глава кабинета министров определится с кандидатурами в течение недели.
Новый премьер Судана был приведен к присяге в минувшую среду. Хамдука на пост председателя правительства выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
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В качестве приоритета на посту премьера Хамдук назвал создание в стране демократической, плюралистической системы, борьбу с экономическим кризисом и создание экономики, основанной на производстве.
Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.
Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами.
В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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