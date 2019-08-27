Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай, заявил Рогозин

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.

Он отметил, что в рамках сотрудничества в области космических транспортных услуг Москва может также выводить на орбиту космические аппараты для Китая в целях "развертывания многоспутниковой группировки".

Россия, в свою очередь, может быть заинтересована в поставках микроэлектроники из Китая, добавил глава госкорпорации. Также планируется продолжить совместную работу в области спутниковой навигации.

Рогозин отметил, что в конце этого года или начале следующего ожидается визит китайской делегации на космодром Восточный для обсуждения сотрудничества "в рамках наземной космической инфраструктуры".