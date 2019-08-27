Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай, заявил Рогозин

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.
Он отметил, что в рамках сотрудничества в области космических транспортных услуг Москва может также выводить на орбиту космические аппараты для Китая в целях "развертывания многоспутниковой группировки".
Россия, в свою очередь, может быть заинтересована в поставках микроэлектроники из Китая, добавил глава госкорпорации. Также планируется продолжить совместную работу в области спутниковой навигации.
Рогозин отметил, что в конце этого года или начале следующего ожидается визит китайской делегации на космодром Восточный для обсуждения сотрудничества "в рамках наземной космической инфраструктуры".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.