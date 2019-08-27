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РИА Новости

Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай, заявил Рогозин

17:10 27.08.2019 (обновлено: 17:38 27.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. Россия готова поставлять в Китай ракетные двигатели, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на полях авиасалона МАКС-2019.
Он отметил, что в рамках сотрудничества в области космических транспортных услуг Москва может также выводить на орбиту космические аппараты для Китая в целях "развертывания многоспутниковой группировки".
Россия, в свою очередь, может быть заинтересована в поставках микроэлектроники из Китая, добавил глава госкорпорации. Также планируется продолжить совместную работу в области спутниковой навигации.
Рогозин отметил, что в конце этого года или начале следующего ожидается визит китайской делегации на космодром Восточный для обсуждения сотрудничества "в рамках наземной космической инфраструктуры".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКС-2019РоскосмосАвиасалон МАКСДмитрий РогозинКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кто-то хорошо делает ракеты. Кто-то хорошо делает планшеты. А все в месте, делают хорошее дело! ;)
27 августа, 18:07
БНБрутал Натурал
11111021110
А опыт от кого берется? От предков. И не важно какого они были убеждения и политического строя. Хочешь победить врага, воспитай его детей.
27 августа, 18:25
КБКремле Бот
6801004
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