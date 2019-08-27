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РИА Новости

Трех бывших полицейских из Анапы отправили в СИЗО по делу об изнасиловании

17:32 27.08.2019 (обновлено: 04:16 28.08.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Трое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки в Анапе, помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
"В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор", – приводит пресс-служба горадминистрации слова заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко. Отмечается, что эти сотрудники были "прикомандированы в Анапу".
Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. Как сообщили РИА Новости в спортивно-учебно-оздоровительном центре "Волейград", пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.
СУСК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе. Региональный главк МВД сообщил об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Отмечалось также, что решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Если вина анапских полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Машина полиции
22 августа, 18:08РИА Новости
На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки
69931699
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АнапаПроисшествия
Популярные комментарии
Так "девочка" сейчас будет утверждать что сексом ни разу не занималась....
27 августа, 18:14
иван иванов
7210539
Мутная история...
27 августа, 17:44
ddladiablo83
25001014
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