Трех бывших полицейских из Анапы отправили в СИЗО по делу об изнасиловании

КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Трое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки в Анапе, помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор", – приводит пресс-служба горадминистрации слова заместителя начальника ОМВД по Анапе Дмитрия Коркишко. Отмечается, что эти сотрудники были "прикомандированы в Анапу".

Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. Как сообщили РИА Новости в спортивно-учебно-оздоровительном центре "Волейград", пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.

СУСК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ (понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера) в отношении двух сотрудников ППС в Анапе. Региональный главк МВД сообщил об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Отмечалось также, что решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел их непосредственных руководителей, а начальник ОМВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей.