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РИА Новости

"Роскосмос" ждет китайскую делегацию на космодроме "Восточный"

17:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Космодром "Восточный". Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" собирается в конце этого года или в начале следующего обсудить на космодроме Восточный с китайской делегацией сотрудничество в области строительства космодромов, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В этом году или в начале следующего года я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный с тем, чтобы обсудить сотрудничество в рамках наземной космической инфраструктуры", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
По его словам, кроме этого, сотрудничество с Китаем может означать использование им российских ракет при запусках спутников и возможные закупки Китаем российских ракетных кислородно-керосиновых двигателей.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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