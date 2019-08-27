"Роскосмос" ждет китайскую делегацию на космодроме "Восточный"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. "Роскосмос" собирается в конце этого года или в начале следующего обсудить на космодроме Восточный с китайской делегацией сотрудничество в области строительства космодромов, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В этом году или в начале следующего года я планирую принять китайскую делегацию на космодроме Восточный с тем, чтобы обсудить сотрудничество в рамках наземной космической инфраструктуры", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, кроме этого, сотрудничество с Китаем может означать использование им российских ракет при запусках спутников и возможные закупки Китаем российских ракетных кислородно-керосиновых двигателей.