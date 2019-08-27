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РИА Новости

В Чехии ребенок родился после смерти мозга матери

17:04 27.08.2019 (обновлено: 17:05 27.08.2019)
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© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный
© Fotolia / haveseen
Новорожденный. Архивное фото
ПРАГА, 27 авг – РИА Новости. Врачи городской больницы в Брно, на юго-востоке Чехии, в течение нескольких месяцев поддерживали жизненные функции беременной женщины, у которой диагностировали смерть мозга, благодаря этому с помощью кесарева сечения на свет появился здоровый ребенок, сообщил во вторник журналистам представитель больницы Павел Жара.
Родившаяся девочка весила 2,1 килограмма, она находится под присмотром отца, полицейского по профессии. Ее мать скончалась. Начался общественный сбор средств для поддержки семьи новорожденной.
"Нашим врачам удалось чудо… Они в течение рекордно длительного периода поддерживали важнейшие жизненные функции у беременной женщины с мозговой смертью, пока не пришел срок родов", - сказал Жара, добавив, что более подробная информация будет сообщена на специальной пресс-конференции в ближайшие дни.
По словам Жары, у женщины на 16-й неделе беременности произошла смерть мозга, но врачи решили попытаться поддержать с помощью приборов ее основные жизненные функции хотя бы до 24-й недели, когда ребенок считается жизнеспособным.
По данным больницы, до сих пор в мире зафиксировано не более 10 случаев, когда женщинам после смерти мозга врачи помогли родить здоровых детей, но сами роженицы после этого умирали.
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