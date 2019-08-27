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РИА Новости

ЦИК Белоруссии ожидает наблюдателей от ОБСЕ на выборах в парламент

17:02 27.08.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Белоруссии
Парламентские выборы в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии ожидает, что представители БДИПЧ ОБСЕ будут участвовать в мониторинге парламентских выборов в республике, сообщили РИА Новости в ведомстве во вторник.
Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала в интервью РИА Новости, что в МИД республики в преддверии выборов в парламент поступило сообщение о желании приехать от миссии по оценке потребностей со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Встреча с представителями этой технической миссии состоялась во вторник в Центризбиркоме.
"Мы проинформировали техническую миссию о подготовке к выборам, об условиях, в которых проходит кампания, рассказали, какие подготовительные мероприятия проведены, какие постановления уже приняты… Ожидаем, что по итогам пребывания здесь будет сделан отчет, и, я думаю, мы узнаем о нем. Приглашение они (БДИПЧ ОБСЕ – ред.) получили, и мне кажется, что раз традиционно эта миссия у нас присутствует (в наблюдении за выборами – ред.), она будет и в этот раз", - рассказала собеседница агентства.
Она пояснила, что перед миссией по оценке потребностей стоит задача предоставить своему руководству информацию, на основе которой и будет принято решение о количестве направляемых наблюдателей. При этом учитывается, например, количество образуемых на выборах округов.
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"Пока лишь могу сказать, что на парламентских выборах в 2016 году в Беларуси от БДИПЧ ОБСЕ работал 341 человек, от ПА ОБСЕ – 39 человек. Сейчас мы можем ориентироваться на эти цифры, а какое будет принято решение, мы узнаем позже, когда миссия… начнет формироваться", - рассказала сотрудница ведомства.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. Ранее глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что Минск готов к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями в ходе кампании. Приглашения для участия в мониторинге также были направлены в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Исполком СНГ.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ традиционно выступает наиболее активным критиком электоральных кампаний в Белоруссии. Миссии БДИПЧ, которые участвовали в наблюдении за выборами в республике, неоднократно высказывали свои замечания, в том числе по поводу процедуры подсчета голосов на участках. Ранее Ермошина говорила, что избирательное законодательство Белоруссии с учетом рекомендаций БДИПЧ менять пока не планируется.
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Лидия ЕрмошинаОБСЕВладимир МакейСНГШОСМинскБелоруссияВ мире
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