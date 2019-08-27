В Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в доме-интернате

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи организовали доследственную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти ребенка в детском доме подмосковного Сергиева Посада, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.

"Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в Сергиево-Посадском детском доме-интернате скончался шестилетний мальчик", - сообщили в пресс-службе.

Следствие намерено запросить медицинскую документацию, опросить персонал детского дома-интерната и родителей умершего ребенка.