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РИА Новости

В Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в доме-интернате

16:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи организовали доследственную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти ребенка в детском доме подмосковного Сергиева Посада, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
"Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в Сергиево-Посадском детском доме-интернате скончался шестилетний мальчик", - сообщили в пресс-службе.
Следствие намерено запросить медицинскую документацию, опросить персонал детского дома-интерната и родителей умершего ребенка.
Как ранее сообщали Telegram-каналы, речь идет о смерти ребенка, которого забрали у матери-фигурантки уголовного дела. По данным пресс-службы Ассоциации родительских комитетов и сообществ, мальчик страдал ДЦП и судорожной эпилепсией.
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