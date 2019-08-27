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РИА Новости

Зеленский назначил нового главу Службы безопасности Киевской области

16:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности в Киеве и области Сергея Болдыря, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа.
Другим указом Зеленский уволил Болдыря с должности начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования центрального управления Службы безопасности Украины. Эту должность он занимал с июля 2016 года.
В 2017 году занимавший тогда пост президента Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.
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